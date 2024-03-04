Более 500 человек пересадили на автобусы из-за ЧП на мосту в Самарской области

В понедельник, 4 марта, в Самарской области из-за ЧП на мосту и временной приостановки движения поездов на перегоне Звезда — Чапаевск пассажиров пересадили на автобусы.
— Организована перевозка автобусами, — рассказали в пресс-службе Самарской пригородной пассажирской компании.
Так, поезд № 7574 Сызрань-1 — Мирная остановлен на станции Звезда. В связи с этим до Самары на автобусах отправили 250 человек, а до Безенчука — 20 пассажиров.
Такая же ситуация с поездом № 7104 Сызрань-1 — Самара «Волжский экспресс». Его остановили на станции Безенчук. Поэтому на автобусах продолжили маршрут 230 человек, в том числе 20 детей.
Напомним, 4 марта в Самарской области произошел хлопок на железнодорожном мосту через реку Чапаевка, жертв и пострадавших нет. Следователи, криминалисты, правоохранительные органы и экстренные службы устанавливают все обстоятельства происшествия. Силовики ищут свидетелей ЧП на мосту в Самарской области.