В Омске жестоко убили бездомную собаку, чтобы съесть

По версии правоохранителей, в начале февраля 2024 года в дежурную во дворе частного дома по улице Торговой, что в Кировском округе Омска, было обнаружено тело собаки. На месте сотрудник задержал 32-летнего мужчину, который находился в гостях у знакомых в состоянии алкогольного опьянения, добавили в пресс-службе.