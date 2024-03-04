В Омске жестоко убили бездомную собаку, чтобы съесть

По версии правоохранителей, в начале февраля 2024 года в дежурную во дворе частного дома по улице Торговой, что в Кировском округе Омска, было обнаружено тело собаки. На месте сотрудник задержал 32-летнего мужчину, который находился в гостях у знакомых в состоянии алкогольного опьянения, добавили в пресс-службе.
"Задержанный признался полицейскому, что на улице увидел бездомную собаку и решил её убить, чтобы употребить в пищу. Он взял животное за задние лапы, ударил об лед, ножом перерезал горло, нанес несколько ударов топором, после чего выпотрошил.
Согласно заключению судебной ветеринарно-биологической экспертизы, смерть животного наступила вследствие обильной кровопотери. Травматические повреждения в области шеи привели к гибели животного", — говорится в официальном сообщении.
Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным; проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в правоохранительных органах. Также уточняется, что подозреваемый ранее судим за кражу, угон, грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью.