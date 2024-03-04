В Новосибирске лже-таксисты украли у пассажиров более 500 тысяч рублей

Подозреваемые с декабря 2022 года по январь 2024 года украли имущество и деньги со счетов граждан под видом оказания услуг такси. Обязанности у каждого участника группы были разные. Один из них искал в развлекательных заведениях нетрезвого человека, предлагал ему такси. Второй в пути похищал банковские карты и вещи. Карты он передавал третьему подозреваемому для обналичиванию денег со счетов. Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей.