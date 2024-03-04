В Новосибирской области простились с младенцем, которого мама ударила головой об диван

В Новосибирской области простились с младенцем, которого убила собственная мама. Напомним, 19-летняя Анжелика* ударила новорожденную дочку головой об диван. Малышке стало плохо, и ее привезли в больницу. Спустя два месяца ребенок умер. СК возбудил уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.