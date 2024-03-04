Неразорвавшийся снаряд нашли во время строительства «Путиловской»

Строительство вестибюля станции метро «Путиловская» в Петербурге пришлось временно приостановить из-за опасной находки. Там в земле в ходе работ наткнулись на неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе «Метростроя Северной столицы».
— Метростроители оперативно приостановили работы и проинформировали экстренные службы. Доступ на строительную площадку запретили до момента вывоза боеприпаса, территорию оцепили, — говорится в сообщении.
Строительство вестибюля возобновится, как только опасный предмет уберут с участка. Но, как быстро это произойдет, неизвестно.
Напомним, что это уже второй снаряд, который находят при строительстве «Путиловской». В прошлый раз такой предмет выявили 8 февраля. Тогда также временно пришлось приостановить работу.