В реке в парке Ростова обнаружили тело молодого мужчины

В Ростове-на-Дону в реке Темерник обнаружили тело парня. Происшествие случилось в парке имени Октября на улице 56-й Армии 4 марта. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.
По словам источника, погибшего заметили прохожие. На вид молодому человеку было около 18 лет.
Пока неизвестно, как мужчина оказался в реке и что привело к его гибели. Официальной информации о происшествии пока не поступало.
Напомним, 3 марта в квартире в Каменске-Шахтинском обнаружили тела двух взрослых и троих детей. По предварительным данным, люди не выключили духовку и отравились бытовым газом. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».