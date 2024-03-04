В реке в парке Ростова обнаружили тело молодого мужчины

Напомним, 3 марта в квартире в Каменске-Шахтинском обнаружили тела двух взрослых и троих детей. По предварительным данным, люди не выключили духовку и отравились бытовым газом. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».