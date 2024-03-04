Семь человек погибли и 24 получили ранения на воронежских дорогах за неделю

С 26 февраля по 3 марта на дорогах Воронежской области произошли 798 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. В 27-ми авариях с пострадавшими погибли семь человек, а еще 24 получили ранения.
Тем временем, в четырех ДТП пострадали четверо несовершеннолетних.
— Чаще всего причинами аварий являются столкновения транспортных средств и наезд на пешехода, — уточнили в полиции.
Автоинспекторы призвали неравнодушных жителей региона сообщать о грубых нарушений ПДД, в том числе, управлении машиной в пьяном виде. Вариантов для обратной связи три — ближайшему наряду ДПС, по телефону 112 (круглосуточно) или в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, под Воронежем мотоциклист без прав влетел в деревья.