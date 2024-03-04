Минчанин-пенсионер перехитрил телефонных мошенников

«Пенсионеру на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился правоохранителем. Собеседник сообщил: сестра мужчины якобы попала в ДТП, за непривлечение ее к ответственности необходимо 40 тысяч долларов. Минчанин понял, что его обманывают, однако сделал вид, что согласен передать пять тысяч долларов. Продолжая разговаривать с аферистом, он вызвал милицию и подготовил пакет для передачи, сложив вместо наличных газеты», — говорится в сообщении.