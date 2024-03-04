Минчанин-пенсионер перехитрил телефонных мошенников

«Пенсионеру на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился правоохранителем. Собеседник сообщил: сестра мужчины якобы попала в ДТП, за непривлечение ее к ответственности необходимо 40 тысяч долларов. Минчанин понял, что его обманывают, однако сделал вид, что согласен передать пять тысяч долларов. Продолжая разговаривать с аферистом, он вызвал милицию и подготовил пакет для передачи, сложив вместо наличных газеты», — говорится в сообщении.
За посылкой приехал 57-летний водитель такси. Его, а также посредника, отвечавшего за перевод денег злоумышленникам, задержали оперативники. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
В МВД напоминают, что «лица, выполняющие роли курьеров и иных пособников злоумышленников, наравне с другими участниками несут уголовную ответственность и обязанность по возмещению материального ущерба».