Российский летчик рассказал, как спас сослуживца во время задания

«Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему», — сказал он.



Ведящев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.



Ранее командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал в Telegram-канале Министерства обороны, как приказал оказавшимся в окружении подчиненным выходить, а сам вызвал огонь «Града» на себя.