«Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему», — сказал он.
Ведящев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.
Ранее командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал в Telegram-канале Министерства обороны, как приказал оказавшимся в окружении подчиненным выходить, а сам вызвал огонь «Града» на себя.
Российский летчик рассказал, как спас сослуживца во время задания
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский летчик Су-35 Алексей Ведящев рассказал, как во время выполнения военной задачи спас сослуживца. Его историю опубликовал Telegram-канал Минобороны России.
«Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему», — сказал он.