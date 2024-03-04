«Заплатит родным 4 млн»: под Волгоградом виновнице смертельного ДТП с двумя погибшими дали 4,5 года тюрьмы

Напомним, Ольга Медовикова ранее обратилась в редакцию с просьбой рассказать о ее позиции и в надежде смягчить приговор. В сентябре 2023 года женщина, которая проживает в районе Крайнего Севера, приехала в Волгоградскую область за дочкой, которая проводила летние каникулы у бабушки. На обратном пути на 677 километре трассы «Самара-Энгельс-Волгоград» случилось страшное.