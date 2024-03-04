«Заплатит родным 4 млн»: под Волгоградом виновнице смертельного ДТП с двумя погибшими дали 4,5 года тюрьмы

4 марта Быковский райсуд вынес суровый приговор 39-летней Ольге Медовиковой за смертельное ДТП с двумя погибшими. Несмотря на то, что женщина воспитывает маленькую дочь, ей дали 4,5 года колонии-поселения, а также оценили причиненный моральный ущерб родным в 4 миллиона рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, фигурантка вину свою не признала.
Напомним, Ольга Медовикова ранее обратилась в редакцию с просьбой рассказать о ее позиции и в надежде смягчить приговор. В сентябре 2023 года женщина, которая проживает в районе Крайнего Севера, приехала в Волгоградскую область за дочкой, которая проводила летние каникулы у бабушки. На обратном пути на 677 километре трассы «Самара-Энгельс-Волгоград» случилось страшное.
— Управляя автомобилем Тойота RAV 4, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с двигавшимся по своей полосе во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-21103». В результате аварии от полученных травм 18-летний водитель и 35-летний пассажир отечественного автомобиля скончались на месте ДТП, — уточнили в надзорном ведомстве.
Сама Ольга объяснила, что не выезжала на полосу встречного движения, ее дезориентировали неисправные огни «ВАЗа». Однако ее позицию в суде не учли.
Прокурор потребовал назначить женщине суровое наказание, связанное с отбыванием в тюрьме. Также виновница аварии выплатит потерпевшим крупную сумму денег. Приговор не вступил в силу, его можно обжаловать.