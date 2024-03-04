Дмитрий Азаров прокомментировал происшествие на железнодорожном мосту в Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал происшествие на железнодорожном мосту в Чапаевске. Сейчас на месте работают правоохранители и представители спецслужб. Пока поезда по этому участку не ездят, но все отклонения от маршрутов устраняются. Часть маршрутов скорректировали и направили в обход участка. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
—Попытки совершения террористических актов в отношении объектов инфраструктуры Самарской области предпринимаются не в первый раз, но благодаря слаженной работе всех ведомств и служб все они были пресечены.
По словам губернатора, регион поможет в ремонтно-восстановительными работами. Глава региона постоянно контактирует с правоохранительными органами, обсудил происшествие с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Витальевичем Дмитриевым и поручил минтрансу Самарской области оказать содействие железнодорожникам на маршрутах, где приостановлено движение. Пассажиров электричек, которые временно не могут продолжить движение, пересадили на автобусы.