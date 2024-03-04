Дмитрий Азаров прокомментировал происшествие на железнодорожном мосту в Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал происшествие на железнодорожном мосту в Чапаевске. Сейчас на месте работают правоохранители и представители спецслужб. Пока поезда по этому участку не ездят, но все отклонения от маршрутов устраняются. Часть маршрутов скорректировали и направили в обход участка. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.