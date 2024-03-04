Водитель грузовика насмерть сбил курьера-велосипедиста на улице Грибакиных

Напомним, в минувшее воскресенье, 3 марта, на Дороге жизни в Ленобласти произошло еще одно смертельное ДТП. Таксист решил проскочить перекресток на красный сигнал светофора, однако маневр не удался. Он влетел в иномарку, водитель которой погиб. На предполагаемого виновника аварии завели уголовное дело.