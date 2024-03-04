Водитель грузовика насмерть сбил курьера-велосипедиста на улице Грибакиных

В понедельник утром у дома № 125 на улице Грибакиных в Петербурге 40-летний водитель большегруза с полуприцепом смертельно наехал на курьера-велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
— Пострадавший скончался на месте аварии. Сотрудники полиции проводят проверку. В настоящий момент там работают сотрудники ГИБДД, — уточнили в ведомстве.
Правоохранителям предстоит выяснить личность погибшего, а также обстоятельства, при которых случилось это трагическое происшествие.
Напомним, в минувшее воскресенье, 3 марта, на Дороге жизни в Ленобласти произошло еще одно смертельное ДТП. Таксист решил проскочить перекресток на красный сигнал светофора, однако маневр не удался. Он влетел в иномарку, водитель которой погиб. На предполагаемого виновника аварии завели уголовное дело.