Такие справки просят выдать студенты, планировавшие добраться до Самары на электропоездах. В настоящее время движение железнодорожного транспорта между Сызранью и Самарой приостановлено из происшествия на железнодорожном мосту через реку Чапаевка.
Сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в Чапаевске поступило в понедельник в 6:13 (MSK+1) на единый номер экстренных оперативных служб «112». Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб.
Андрей Сазонов.
На станции Липяги выдают справки студентам о задержке электропоездов
На железнодорожной станции Липяги выдают справки пассажирам о задержке электропоездов. Об этом сообщают очевидцы с социальных сетях.
Такие справки просят выдать студенты, планировавшие добраться до Самары на электропоездах. В настоящее время движение железнодорожного транспорта между Сызранью и Самарой приостановлено из происшествия на железнодорожном мосту через реку Чапаевка.