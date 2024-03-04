Пять лет в розыске: полиция задержала подозреваемого в убийстве в области Абай

«На тот момент скрыться от правосудия удалось только одному члену группировки, который на протяжении пяти лет всячески скрывался от органов правопорядка. 27 февраля этого года в результате оперативно-розыскных мероприятий последний участник группировки был задержан сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью областного департамента полиции в Урджарском районе. Кроме того, у задержанного был изъят боевой пистолет ТТ с патронами», — рассказали в МВД.