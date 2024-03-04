Грозит до 9 лет тюрьмы и штраф: Под Таганрогом поймали браконьера с краснокнижной рыбой и уловом на 9,5 млн рублей

Специалисты провели предварительную оценку улова, и по их словам, браконьер наловил рыбы более чем на 9,5 миллиона рублей. То есть причинил ущерб государству на такую сумму. Это уже не говоря о вреде, нанесенном экосистеме Таганрогского залива. Ведь при ловле сетями из водоема забирают много не подросшей рыбы, которая могла бы дать большое потомство. Кроме того, гибнут и другие живые организмы помимо добычи браконьера.