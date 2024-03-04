Грозит до 9 лет тюрьмы и штраф: Под Таганрогом поймали браконьера с краснокнижной рыбой и уловом на 9,5 млн рублей

Молодого мужчину с незаконным уловом задержали под Таганрогом. Мужчина наловил рыбы на 9,5 миллиона рублей и уже собирался уехать с добычей. Но в самый неожиданный момент его поймали правоохранители. Об этом рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ по Ростовской области.
ИЗЪЯЛИ ДВА ТЫСЯЧИ РЫБ.
Как рассказали в ведомстве, сотрудники задержали 21-летнего местного жителя. Судя по всему, на дело он вышел ночью, потому что в пять утра уже собирался уезжать с незаконным уловом.
Довести план до конца не удалось. Нарушителя обнаружил пограничный отряд, патрулировавший береговую полосу недалеко от приморского города. Мужчину задержали, когда он выгружал пойманную рыбу в машину и собирался уехать.
— У задержанного изъяли 19 сетей, которыми запрещается ловить рыбу. И порядка двух тысяч рыб, большинство из которых — судаки, но среди них правоохранители нашли и особей, занесенных в Красную книгу. Это русский осетр, стерлядь и севрюга, — рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ по донскому региону.
ГРОЗИТ ДО 9 ЛЕТ КОЛОНИИ.
Специалисты провели предварительную оценку улова, и по их словам, браконьер наловил рыбы более чем на 9,5 миллиона рублей. То есть причинил ущерб государству на такую сумму. Это уже не говоря о вреде, нанесенном экосистеме Таганрогского залива. Ведь при ловле сетями из водоема забирают много не подросшей рыбы, которая могла бы дать большое потомство. Кроме того, гибнут и другие живые организмы помимо добычи браконьера.
— Действия мужчины подпадают под уголовную статью «Незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации», — добавили в ведомстве. — Максимальное наказание по этой статье предусматривает до девяти лет лишения свободы с выплатой штрафа до 3 миллионов рублей.
Это лишь один пример того, как ловят браконьеров в Ростовской области. Правда иногда за нарушителями приходится погоняться. В селе Петрушино Неклиновского района задержали четверых местных жителей на береговой полосе за выход в море без уведомления пограничных органов. Но сначала горе-рыбаки не подчинились требованиям правоохранителей: они пытались сбежать, но тщетно. Исследуя незаконный улов браконьеров на миллион рублей, пограничники нашли севрюгу и русского осетра.