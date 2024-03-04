В Воронеже из-за сбоя на ТВ выпустили сообщение о проверке систем оповещения

— Минувшей ночью при подготовке технических средств Воронежского ОРТПЦ к комплексной проверке региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения (РАСЦО) 6 марта произошел технический сбой. В результате предупреждающий о проверке текст прошел по каналам кабельного телевидения ВГТРК. При этом в эфир первого цифрового мультиплекса десяти каналов ТВ текст не пошел, — уточнили в пресс-службе облправительства. Сирены прозвучат в Воронежской области с 10:40 до 10:43 среды, 6 марта. Кроме того, с 10:43 в течение минуты будет прервано теле- и радиовещание.