В Балтийске нашли большой схрон с оружием и боеприпасами

По результатам баллистического исследования ЭКЦ УМВД России по Калининградской области, 471 из них изготовлен промышленным способом и пригоден для стрельбы. Также сотрудники правоохранительных органов извлекли из схрона два пистолета со следами переделок, револьвер и обрез охотничьего ружья, а также пару гранат, 8 бикфордовых шнуров, взрыватели и электродетонаторы, сигнальные патроны и зажигательные трубки — всего 37 предметов, которые, согласно заключению экспертизы, пригодны для производства взрыва.