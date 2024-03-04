У воронежского пенсионера нашли в желудке камень длиной 9 см

— Анатомические особенности больного, а также достаточно крупные размеры фитобезоара не позволили удалить данное инородное тело консервативно, больному сделали операцию. Уже через пять дней пациента выписали на дальнейшее лечение и наблюдение у хирурга амбулаторно, — сообщили в БСМП № 1.