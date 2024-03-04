У воронежского пенсионера нашли в желудке камень длиной 9 см

В воронежской БСМП № 1 пенсионеру удалили камни из желудка. Такую патологию считают редкой.
В первое хирургическое отделение поступил 87-летний мужчина с жалобами на тошноту, рвоту, дискомфорт в области желудка, периодические спастические боли в животе, задержку стула. Ранее у мужчины была резекция желудка. При фиброгастроскопии у пациента выявили камень (фитобезоар) желудка — размерами 9×5 см.
— Анатомические особенности больного, а также достаточно крупные размеры фитобезоара не позволили удалить данное инородное тело консервативно, больному сделали операцию. Уже через пять дней пациента выписали на дальнейшее лечение и наблюдение у хирурга амбулаторно, — сообщили в БСМП № 1.
Фитобезоар — плотный конкремент желудочно-кишечном тракта, который образуется из непереваренной растительной клетчатки (например, кожуры и косточек хурмы, сливы, апельсинов, дикой груши, винограда, ягод черемухи, боярышника).