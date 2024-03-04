Глава СКР взял на контроль дело о гибели семьи с детьми в Ростовской области

Расследование гибели семьи с тремя детьми в Ростовской области взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Информация об этом поступила от пресс-службы федерального управления СК.
Напомним, трагедия произошла на выходных в Каменске-Шахтинском. По данным управления СК России по Ростовской области, в арендованной квартире были найдены тела 31-летнего мужчины, 27-летней женщины, а также детей 5, 7 и 9 лет. Предварительно, умершие отравились бытовым газом.
К этому моменту специалисты уже осмотрели место происшествия. Было изъято газовое оборудование, назначены экспертизы. Дело завели по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).