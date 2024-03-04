Сейсмологи и ДЧС опубликовали прогноз сильных землетрясений

Заключение:
«На ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений не ожидается. Однако возможны повторные толчки, которые не представляют серьезной опасности. На основании решения комиссии, ДЧС считает возможным возвращение жителей к местам проживания».
пециалисты добавляют, что землетрясение, зафиксированное в 11:22, ощутимостью в 5 баллов, было основным толчком с последующими афтершоками.
Также сказано, что Национальный научный продолжит постоянный мониторинг.
«Следующее заседание вышеуказанной комиссии состоится в предстоящую среду 6 марта 2024 года», — сказано в распространяемом сообщении.
4 марта в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.