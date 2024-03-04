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Сейсмологи и ДЧС опубликовали прогноз сильных землетрясений

После землетрясения в Алматы состоялось внеочередное заседание комиссии по оценке сейсмической ситуации. Zakon.kz публикует прогноз от сейсмологов и Департамента по чрезвычайным ситуациям.
Источник: Zakon.kz

Заключение:

«На ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений не ожидается. Однако возможны повторные толчки, которые не представляют серьезной опасности. На основании решения комиссии, ДЧС считает возможным возвращение жителей к местам проживания».

пециалисты добавляют, что землетрясение, зафиксированное в 11:22, ощутимостью в 5 баллов, было основным толчком с последующими афтершоками.

Также сказано, что Национальный научный продолжит постоянный мониторинг.

«Следующее заседание вышеуказанной комиссии состоится в предстоящую среду 6 марта 2024 года», — сказано в распространяемом сообщении.

4 марта в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.