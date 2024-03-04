Сейсмологи и ДЧС опубликовали прогноз сильных землетрясений

«На ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений не ожидается. Однако возможны повторные толчки, которые не представляют серьезной опасности. На основании решения комиссии, ДЧС считает возможным возвращение жителей к местам проживания».