В Самаре похоронили погибшего на СВО сына министра ЖКХ Василенко

Министр ЖКХ Самарской области Владимир Василенко, который в 2022 году занимал пост первого вице-мэра Самары, проводил двух сыновей в зону проведения специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. В начале декабря 2023 года в Самару пришла печальная весть, что один из сыновей трагически погиб при выполнении воинского долга.