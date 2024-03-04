В Самаре похоронили погибшего на СВО сына министра ЖКХ Василенко

В Самаре похоронили Дмитрия Василенко — сына министра ЖКХ региона, который погиб на СВО. Он отправился на передовую осенью 2022-го и погиб в декабре 2023 года. Прощание с бойцом состоялось в Окружном доме офицеров.
Министр ЖКХ Самарской области Владимир Василенко, который в 2022 году занимал пост первого вице-мэра Самары, проводил двух сыновей в зону проведения специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. В начале декабря 2023 года в Самару пришла печальная весть, что один из сыновей трагически погиб при выполнении воинского долга.
Тело героя доставили в родной город лишь позавчера и только в понедельник, 4 марта, прошли его похороны. Прощание с Дмитрием Василенко состоялось в торжественной обстановке в Окружном доме офицеров в присутствии официальных лиц региона.