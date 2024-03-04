В Самарской области из-за ЧП на мосту изменили движение поездов

Напомним, 4 марта на железнодорожном мосту через реку Чапаевка произошел хлопок, не повлекший за собой жертв и пострадавших. Силовики, следователи и экстренные службы работают на месте ЧП, устанавливая обстоятельства произошедшего. Всех, кто стал свидетелем происшествия, просят сообщить информацию в соответствующие органы.