В Самарской области из-за ЧП на мосту изменили движение поездов

В Самарской области в понедельник, 4 марта, из-за ЧП на мосту на перегоне Звезда -Чапаевске изменили движение поездов. Часть составов направили в обход, сообщает пресс-служба Куйбышевской ЖД.
Так, поезд № 10 Москва — Самара уже отправился через станцию Жигулевск и прибыл на конечную станцию с опозданием в 1 час 47 минут. Аналогичным маршрутом проследуют другие поезда дальнего следования: № 110 Пенза — Самара, № 14 Москва — Челябинск, № 131 Орск — Москва и № 124 Белгород — Новосибирск.
Для поездов № 50 Москва — Самара, № 32 Москва — Орск, № 132 Москва — Орск предусмотрен маршрут через станцию Кинель. Пассажиры, чьи поезда опаздывают более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Также на ж/д вокзале Безенчук организована раздача воды и чая. Решается вопрос об альтернативных способах перевозки.
Кроме того, из-за произошедшего отменены два пригородных поезда № 7552 Сызрань — Мирная и № 7557 Мирная — Сызрань. Также более 500 человек пересадили на автобусы.
Напомним, 4 марта на железнодорожном мосту через реку Чапаевка произошел хлопок, не повлекший за собой жертв и пострадавших. Силовики, следователи и экстренные службы работают на месте ЧП, устанавливая обстоятельства произошедшего. Всех, кто стал свидетелем происшествия, просят сообщить информацию в соответствующие органы.