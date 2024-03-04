В Самаре задержали экс-главу муниципального предприятия

По версии следствия, в 2023 г. подозреваемый получал ежемесячно от директора ООО деньги — всего 20 тыс. руб. за предоставление в аренду помещения, принадлежащего муниципальному предприятию, без заключения договора аренды. При этом деньги на баланс МП не вносили.