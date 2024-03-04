150, 75 и 25 тысяч рублей: Смольный назвал суммы компенсаций пострадавшим из-за атаки БПЛА на Пискаревском проспекте

В городе уже создали профильную рабочую группу, которую возглавил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин. Она будет решать все возникающие вопросы по возмещению вреда, причиненного атакой летательного аппарата, включая и квартиры, и транспорт. Кроме того, на организацию Смольный возложил координацию действий исполнительных органов госвласти Петербурга и РФ из-за ЧП.