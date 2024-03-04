150, 75 и 25 тысяч рублей: Смольный назвал суммы компенсаций пострадавшим из-за атаки БПЛА на Пискаревском проспекте

Смольный назвал суммы компенсаций владельцам пострадавших квартир на Пискаревском проспекте. Комитет по социальной политике Петербурга выплатит хозяевам жилья от 25 до 150 тысяч рублей. Сумма помощи от правительства города будет зависеть от полученных из-за атаки БПЛА повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.
— Собственники и арендаторы пострадавшего из-за падения или взрывной волны жилья получат по 150 тысяч рублей на каждую квартиру, получившую тяжкие повреждения первой группы. 75 тысяч рублей выплатят владельцам со второй группой, а 25 тысяч — третьей, — уточнили в пресс-службе Смольного.
Администрация города также направит из резервного фонда деньги на восстановление фасадов домов и остекления. Губернатор Беглов поручил решить все вопросы, связанные с ремонтными работами из-за происшествия до 7 марта.
В городе уже создали профильную рабочую группу, которую возглавил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин. Она будет решать все возникающие вопросы по возмещению вреда, причиненного атакой летательного аппарата, включая и квартиры, и транспорт. Кроме того, на организацию Смольный возложил координацию действий исполнительных органов госвласти Петербурга и РФ из-за ЧП.