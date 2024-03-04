В Пермском крае произошёл пожар в здании исправительной колонии № 37

Пожар в исправительной колонии (ИК) № 37 в Пермском крае произошёл в производственном цеху, сообщили в пресс-службе ГУФСИН Пермского края.
Как рассказали в ведомстве, пожар случился 4 марта в 12:30 в посёлке Половинка Чусовского района на территории производственного участка ИК № 37. Для ликвидации пожара прибыли пожарные расчёты ИК-10, ИК-35 и ГУ МЧС Пермского края.
Среди сотрудников и осуждённых никто не пострадал, учреждение продолжает работать в штатном режиме.
«В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причины пожара устанавливаются», — отметили в пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю.
Напомним, исправительная колония № 37 располагается в посёлке Половинка Чусовского района. Построена в 1973 году как трудовая колония. С сентября 2016 года перепрофилирована в колонию строгого режима, предназначенную для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов.