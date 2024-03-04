В Пермском крае произошёл пожар в здании исправительной колонии № 37

Напомним, исправительная колония № 37 располагается в посёлке Половинка Чусовского района. Построена в 1973 году как трудовая колония. С сентября 2016 года перепрофилирована в колонию строгого режима, предназначенную для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов.