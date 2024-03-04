ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

«Четвертого марта около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.
Как сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, беспилотник был уничтожен над Стародубским муниципальным округом.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он.