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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«Четвертого марта около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

Как сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, беспилотник был уничтожен над Стародубским муниципальным округом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он.