«Поволжский маньяк» не признал вину и отказался возмещать ущерб пострадавшим

В Верховном суде Татарстане 4 февраля состоялось очередное заседание по делу «поволжского маньяка» Радика Тагирова. Он обвиняется в более чем 30 убийствах и в не меньшем количестве разбойных нападений.
Гособвинитель Линара Чуркина заявила, что трое потерпевших требуют с подсудимого компенсацию морального вреда в размере 1,1 миллиона рублей. Однако Тагиров попросил суд отклонить возмещение ущерба, так как он якобы этих преступлений не совершал.
Кроме того, обвиняемый попросил исключить Кибардину из числа потерпевших по причине того, что она является дальней родственницей погибшей Борисовой. По его версии, она у покойной занимала крупную сумму, а после ее смерти не посчитала нужным хранить ее личные вещи.
Защитник подсудимого Марат Аширов заявил, что потерпевшие не обосновали получение ими моральных страданий. Сам Тагиров признался, что у него не хватает средств на оплату адвоката.
Ранее в суде прокуратура потребовала для «поволжского маньяка» Радика Тагирова пожизненный срок.