«Поволжский маньяк» не признал вину и отказался возмещать ущерб пострадавшим

Кроме того, обвиняемый попросил исключить Кибардину из числа потерпевших по причине того, что она является дальней родственницей погибшей Борисовой. По его версии, она у покойной занимала крупную сумму, а после ее смерти не посчитала нужным хранить ее личные вещи.