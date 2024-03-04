В Казани назвали районы, которым грозит подтопление из-за паводка

По прогнозам, паводок начнется в третьей декаде марта — примерно с 21-го числа. В случае резкого потепления может подтопить жилые массивы Сухая река, Борисоглебское, Савиново, Красная Горка, Ягодная слобода, Салмачи, Первомайский, Мирный, Царицыно, Карьер, Аки, Малые Клыки, Кульсеитово, Вознесенское, Константиновка, Самосырово. Есть риск подтопления дорог, дворов и подвалов многоэтажек.