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В Казани назвали районы, которым грозит подтопление из-за паводка

Подтопить может порядка 400 домов.
Сейчас в Ричмонде: +8° 0 м/с 87% 764 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

В Казани из-за прошедших обильных снегопадов может подтопить 386 домов. Высота снежного покрова местами достигает двух метров, рассказал начальник управления гражданской защиты Сергей Чанкин на деловом понедельнике.

По прогнозам, паводок начнется в третьей декаде марта — примерно с 21-го числа. В случае резкого потепления может подтопить жилые массивы Сухая река, Борисоглебское, Савиново, Красная Горка, Ягодная слобода, Салмачи, Первомайский, Мирный, Царицыно, Карьер, Аки, Малые Клыки, Кульсеитово, Вознесенское, Константиновка, Самосырово. Есть риск подтопления дорог, дворов и подвалов многоэтажек.

Мэр города Ильсур Метшин призвал не надеяться на постепенное таяние снега и быть готовым к неблагоприятному развитию ситуации.

Напомним, ранее после падения снега на людей в Зеленодольске возбуждено уголовное дело.

МЧС