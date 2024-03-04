Тряхнуло так, что все попадало с полок: омичи попали в землетрясение в соседнем Казахстане

4 марта в 11 утра в соседнем Казахстане произошло новое землетрясение. По силе почти такое же, как в прошлый раз, 23 января 2024 года. По сообщению МЧС, эпицентр землетрясения силой 6 баллов находился в 31 километре от Алма-Аты на глубине 10 км. В городе же ощущались были толчки силой 5 баллов.
— В тот раз не сработала сирена, а сегодня сработала. Сотрудники МЧС сказали людям не волноваться Кто дома — взять документы и выйти на улицу. Или выйти из офисов. Мои родные, которые переехала в Казахстан 12 лет назад, так и сделали. Пошли гулять по Алма-Ате, сейчас уже вернулись. А вообще все это время, что они в Казахстане, такого не было, — рассказала «КП Омск» Татьяна Миронова, которая гостила у родных в начале года и застала январское землетрясение.
Омичи, находящиеся в соседней стране, в шоке от происходящего.
— Тряхнуло так, что в доме все попадало с полок. Никогда с этим не сталкивался, это очень страшно. Те из россиян, кто хотел здесь обосноваться, теперь думают уезжать, — рассказал «КП Омск» омич Кирилл Белов.
Тем временем местное МЧС предупредило жителей и гостей Казахстана, что сохраняется угроза повторных землетрясений. Развернут мобильный штаб -людей позвали во временные пункты размещения. Занятия в школах и вузах отменены.