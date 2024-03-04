Тряхнуло так, что все попадало с полок: омичи попали в землетрясение в соседнем Казахстане

— В тот раз не сработала сирена, а сегодня сработала. Сотрудники МЧС сказали людям не волноваться Кто дома — взять документы и выйти на улицу. Или выйти из офисов. Мои родные, которые переехала в Казахстан 12 лет назад, так и сделали. Пошли гулять по Алма-Ате, сейчас уже вернулись. А вообще все это время, что они в Казахстане, такого не было, — рассказала «КП Омск» Татьяна Миронова, которая гостила у родных в начале года и застала январское землетрясение.