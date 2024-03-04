В центре Воронежа пенсионерку обнаружили повешенной в подъезде

В подъезде жилого дома на проспекте Революции в Воронеже обнаружили повешенной 68-летнюю пенсионерку. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил собственный источник.
В пресс-службе регионального СУ СК корреспонденту РИА «Воронеж» в понедельник, 4 марта, сообщили, что тело женщины было обнаружено в пятницу, 1 марта.
Следователи устанавливают обстоятельства ее гибели.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что в Коминтерновском районе в заброшенном гараже на улице Беговой обнаружили труп 63-летнего мужчины. При осмотре видимых следов насильственной смерти не нашли.