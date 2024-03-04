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Воронежский продавец сел в СИЗО за взятку полицейскому в размере 200 тысяч рублей

Предприниматель из Рамонского района пожелал избежать уголовной ответственности и предложил внушительную взятку сотруднику полиции. Бизнесмена задержали и заключили под стражу.

По данным Следственного комитета Воронежской области, в феврале 2024 года в торговой точке индивидуального предпринимателя была изъята контрафактная продукция из его магазина. Чтобы избежать уголовной ответственности и вернуть товар, 40-летний владелец павильона принес сотруднику полиции 200 тысяч рублей взятки. Тот отказался от незаконного вознаграждения.

Бизнесмен на этом не успокоился и перевел начальнику отдела экономической безопасности ОМВД 200 тысяч рублей на банковскую карту.

На текущий момент индивидуальный предприниматель сидит в СИЗО и ждет обвинительного приговора. На мужчину заведено уголовное дело по статье «Дача взятки» (часть 4 статьи 291 УК РФ).

СК