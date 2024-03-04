Воронежский продавец сел в СИЗО за взятку полицейскому в размере 200 тысяч рублей

По данным Следственного комитета Воронежской области, в феврале 2024 года в торговой точке индивидуального предпринимателя была изъята контрафактная продукция из его магазина. Чтобы избежать уголовной ответственности и вернуть товар, 40-летний владелец павильона принес сотруднику полиции 200 тысяч рублей взятки. Тот отказался от незаконного вознаграждения.