Воронежский продавец сел в СИЗО за взятку полицейскому в размере 200 тысяч рублей

По данным Следственного комитета Воронежской области, в феврале 2024 года в торговой точке индивидуального предпринимателя была изъята контрафактная продукция из его магазина. Чтобы избежать уголовной ответственности и вернуть товар, 40-летний владелец павильона принес сотруднику полиции 200 тысяч рублей взятки. Тот отказался от незаконного вознаграждения.
Бизнесмен на этом не успокоился и перевел начальнику отдела экономической безопасности ОМВД 200 тысяч рублей на банковскую карту.
На текущий момент индивидуальный предприниматель сидит в СИЗО и ждет обвинительного приговора. На мужчину заведено уголовное дело по статье «Дача взятки» (часть 4 статьи 291 УК РФ).