На Донецком направлении ВСУ потеряли до 360 военных

По данным ведомства, на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 214-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Георгиевка и Максимильяновка ДНР.
«ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, боевую машину РСЗО “Град”, гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также орудие “Мста-Б” — говорится в сводке министерства.