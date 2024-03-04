США обещали передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте. В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.