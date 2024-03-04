«Противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, четыре боевые машины пехоты, в том числе три Bradley производства США, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка “Акация”, гаубица “Мста-Б”, САУ’Гвоздика», а также три орудия Д-30", — заявили в ведомстве.
Помимо этого, подразделения группировки войск «Центр» продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции на этом направлении. Так, они нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка в ДНР.
Накануне стало известно, что бойцы группировки «Центр» уничтожили американский танк этого типа с помощью дронов-камикадзе «Упырь». Как рассказал представитель предприятия-производителя беспилотников, машина вплотную приблизилась к позициям российских солдат, которые сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем военные применили два БПЛА, которыми сожгли остановленную бронемашину.
На минувшей неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российская армия подбила первую американскую боевую машину под Авдеевкой. Эта заслуга принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (оператор FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи. В тот же день расчет Коловрата уничтожил несколько единиц техники украинских войск, в том числе подбил и второй Abrams.
США обещали передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте. В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.