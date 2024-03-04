Житель Молдовы жестоко расправился с тещей и пытался убить жену: Его супруга выжила, притворившись мертвой

По данным прокуратуры, инцидент произошёл в октябре прошлого года в одном из сёл Криулянского района. Подсудимый находился дома вместе с тёщей и женой. По неизвестной причине мужчина нанес своей тёще 4 удара ножом в области груди, а затем 4 удара топором по голове. Женщина скончалась на месте.