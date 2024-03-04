О пострадавшем при землетрясении рассказали в ДЧС

Чуть позже в Алматы произошли еще два афтешока. Первый после основного толчок произошел в 12:54 в 255 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая на глубине в 10 километров. Второй в 13:27 в 258 километрах на юго-восток от Алматы. На территории Казахстана ощутимости нет.