«Поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Новокалиново Донецкой Народной Республики и Антоновка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах», — говорится в сводке военного ведомства.
Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские военные за сутки поразили два украинских пункта управления беспилотными летательными аппаратами в ДНР и Херсонской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.