Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ

«Поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Новокалиново Донецкой Народной Республики и Антоновка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах», — говорится в сводке военного ведомства.