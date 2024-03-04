Мосгорсуд признал законным заочный арест Арестовича

Басманный суд Москвы 6 февраля избрал Арестовичу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его фактического задержания или передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции либо депортации на территорию РФ. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).