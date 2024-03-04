40 нелегальных мигрантов нашли на стройке в Городце

Полицейские обнаружили 40 незаконных мигрантов на стройке в Городце Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
По информации ведомства, 29 февраля сотрудники МВД и ФСБ провели совместную проверку, в ходе которой обнаружили, что 40 иностранцев проживают в Нижегородской области нелегально.
В отношении иностранцев завели 41 административный протокол за нарушение правил въезда в РФ и режима проживания, а также 20 протоколов за нарушение трудовой деятельности.
Кроме того, в суд были направлены материалы в отношении восьми иностранцев.