«В этом году настал черёд Abrams»: разработчик — о боевых возможностях FPV-дрона «Пиранья»

Судя по кадрам, на которых запечатлён обстрелянный Abrams, после нашей «Пираньи» по нему отработали другие средства поражения. По крайней мере наши ребята на передовой всегда стараются наносить несколько ударов. Первый выполняет функцию шокирующего и способен вызывать панику у экипажа, особенно когда он плохо обучен и недостаточно мотивирован. Если экипаж отказывается покидать машину, то по нему прилетает как минимум два-три дрона. По возможности применяется артиллерия или ПТРК.