Зачем нужен был сигнал сирены уже после землетрясения в Алматы

В ходе брифинга в Алматы представителей ДЧС и МЧС спросили, почему сигнал сирены в городе сработал так поздно и зачем они тогда нужны.
«После землетрясения буквально во время сирена у нас сработала. Сирена запускается для того, чтобы привлечь внимание жителей и означает знак “Внимание всем!”. Тут же при получении сигнал сопровождается речевым оповещением населения о мерах при землетрясении. В тот же момент по громкоговорителям. Порядка 700 у нас имеется в городе. Одновременно происходит перехват сигналов теле- и радиоканалов. Услышав сирену вы должны обратить внимание», — сообщил начальник ДЧС Нурлан Атыгаев.
Начальник департамента предупреждения ЧС при МЧС Рустамбек Амрин добавил, что сигнал призывает жителей к вниманию, так как бывают такие случаи, что люди даже могут не знать о стихийном происшествии.
«Также идет оповещение по SMS. По ним хочу пояснить, что они поступают не одновременно, а с интервалом времени. В секунду отправляет 400 сообщений и их нужно доставить 2,5 миллиона. Мы сейчас рассматриваем вариант с push-уведомлениями. Это в работе, ДЧС и акимат работает над приложением», — добавил Рустамбек Амрин.
Напомним, 4 марта в 11:22 произошло землетрясение в Алматы, которое ощущалось силой в 5 баллов. Позже жители Алматы ощутили афтершок землетрясения.