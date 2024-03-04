Зачем нужен был сигнал сирены уже после землетрясения в Алматы

«После землетрясения буквально во время сирена у нас сработала. Сирена запускается для того, чтобы привлечь внимание жителей и означает знак “Внимание всем!”. Тут же при получении сигнал сопровождается речевым оповещением населения о мерах при землетрясении. В тот же момент по громкоговорителям. Порядка 700 у нас имеется в городе. Одновременно происходит перехват сигналов теле- и радиоканалов. Услышав сирену вы должны обратить внимание», — сообщил начальник ДЧС Нурлан Атыгаев.