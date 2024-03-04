19-летняя Софья Володина пропала в Нижнем Новгороде

19-летняя Софья Володин разыскивается в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Местонахождение девушки неизвестно с 27 февраля.
Ее рост — 170 см. У нее бордовые волосы и серо-голубые глаза.
В день продажи была одета в черную шубу, черные джинсы, черные замшевые ботинки.
«Может находиться в вашем районе!» — отмечается в сообщении.
Информацию о пропавшей можно сообщить по телефоне 8−800−700−54−52 или по каналу 112.
Ранее сообщалось, что 114 человек пропали в Нижегородской области в феврале.