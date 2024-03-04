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19-летняя Софья Володина пропала в Нижнем Новгороде

Девушка не выходит на связь с 27 февраля.
Источник: Время

19-летняя Софья Володин разыскивается в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Местонахождение девушки неизвестно с 27 февраля.

Ее рост — 170 см. У нее бордовые волосы и серо-голубые глаза.

В день продажи была одета в черную шубу, черные джинсы, черные замшевые ботинки.

«Может находиться в вашем районе!» — отмечается в сообщении.

Информацию о пропавшей можно сообщить по телефоне 8−800−700−54−52 или по каналу 112.

Ранее сообщалось, что 114 человек пропали в Нижегородской области в феврале.

несчастный случай