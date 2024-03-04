Поезда пустили по одному пути на перегоне Звезда — Чапаевск под Самарой

«Специалисты провели обследование железнодорожного моста через реку Чапаевка и убедились в безопасности пропуска поездов по одному из путей. Задержанные в результате инцидента пассажирские поезда следуют своим маршрутом. РЖД принимают необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас ведутся работы по восстановлению движения по соседнему пути.
Куйбышевская железная дорога (филиал РЖД) ранее в понедельник сообщила, что движение поездов приостановлено на перегоне Звезда — Чапаевск из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших нет. Задерживалось пять поездов дальнего следования, часть пригородных — выводилась из расписания. Причиной остановки движения поездов в Самарской области, по предварительной информации, мог стать подрыв опоры моста через реку, сообщал РИА Новости представитель экстренных служб.