Поезда пустили по одному пути на перегоне Звезда — Чапаевск под Самарой

«Специалисты провели обследование железнодорожного моста через реку Чапаевка и убедились в безопасности пропуска поездов по одному из путей. Задержанные в результате инцидента пассажирские поезда следуют своим маршрутом. РЖД принимают необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график», — говорится в сообщении ведомства.