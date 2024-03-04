Система распознавания лиц в Москве обнаружила более 26 тыс. человек в розыске

Кроме того, начиная с 2015 года в Москве в 13 раз уменьшилось количество краж и угонов автомобилей — с 8,7 тыс. до 676 случаев в год. «Этому способствует СПО “Паутина” — специальная система для розыска автомобилей с помощью камер фотовидеофиксации, разработанная в столице при поддержке правительства Москвы. На сегодняшний день к ней подключены все регионы страны за исключением новых территорий», — пояснили в пресс-службе мэра и правительства столицы.