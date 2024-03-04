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Пожар вспыхнул в пятиэтажке в Феодосии — погиб человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости Крым. Один человек погиб и 12 эвакуированы из горящей пятиэтажки в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Возгорание произошло в понедельник утром в пригородном поселке Приморский. Горела одна из квартир на пятом этаже. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

«По прибытии пожарными было принято решение об эвакуации людей из подъезда в связи с сильным задымлением помещения. Всего было эвакуировано 12 человек. Спасателями была осуществлена разведка в непригодной для дыхания среде, в результате чего обнаружен погибший», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Возгорание было ликвидировано в течение часа. Его площадь составила 10 кв.м. В результате пожара комната частично уничтожена.

Причины происшествия выясняют эксперты.

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