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Под Ростовом двое рабочих во время ремонта моста упали с высоты и погибли

Под Ростовом после смерти рабочих возбудили уголовное дело.
Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе Ростовской области произошла трагедия — во время реконструкции старого моста через реку Чмутовую погибли мастера.

Мужчины демонтировали ветхие пролеты, но в какой-то момент строительные балки под ними зашатались и рухнули. Рабочие упали с высоты и от полученных травм скончались мгновенно.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Его расследование находится на контроле надзорного ведомства.

несчастный случай