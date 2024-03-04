Под Ростовом двое рабочих во время ремонта моста упали с высоты и погибли

В Азовском районе Ростовской области произошла трагедия — во время реконструкции старого моста через реку Чмутовую погибли мастера.
Мужчины демонтировали ветхие пролеты, но в какой-то момент строительные балки под ними зашатались и рухнули. Рабочие упали с высоты и от полученных травм скончались мгновенно.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Его расследование находится на контроле надзорного ведомства.