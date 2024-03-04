Долг отдал пулей в лоб. Собрали полную историю расстрела бизнесмена из Африки в центре Краснодара

Хамиду был несколько раз женат. С первой супругой он познакомился еще будучи студентом. Они вместе развивали аграрный бизнес. Но несколько лет назад в жизни бизнесмена появилась красавица-мулатка. Юлия — успешный и известный в Краснодаре врач-трихолог. Работала во многих крупных государственных клиниках. Благодаря мужу начала частную практику. Ее медицинский центр находится в оживленном микрорайоне столицы Кубани и пользуется спросом у клиентов. Несколько раз доктор Юлия Анаглате принимала участие в качестве эксперта в выпусках радио «Комсомольская правда».