Долг отдал пулей в лоб. Собрали полную историю расстрела бизнесмена из Африки в центре Краснодара

В центре Краснодара прямо посреди дня 1 марта застрелили крупного бизнесмена Хамиду Якуба. Стрелявшего 54-летнего Андраника Григоряна не смутило, что в пятничный вечер здесь кругом снуют люди, в кафе напротив — полно посетителей. Он выпустил в Хамиду несколько пуль и сам вызвал полицию.
И пока все вокруг отходили от шока, разглядывая кровавые следы на асфальте, следователи строили версии.
Бизнес с африканской щедростью.
Хамида Якуба в Краснодарский край приехал в начале 90-ых. Уроженец нигерского города Гур поступил в Кубанский аграрный госуниверситет. Выбрал специальность агронома, но еще до окончания вуза вместе с партнерами открыл ночной клуб «Гавана» в историческом центре Краснодара.
Клуб быстро стал популярным у городских тусовщиков. Как и во всех злачных местах, тут частенько случались криминальные разборки. В 2012-м в пьяной драке с перестрелкой пострадали четыре человека. Спустя несколько лет владельцы приняли решение закрыть «Гавану». По какому-то мистическому совпадению, расстреляли Якуба акурат напротив его бывшего клуба.
Все, кто когда-то работал с ним сейчас вспоминают Хамиду как очень щедрого и справедливого начальника. Он всегда был в курсе проблем своих подчиненных и частенько помогал рублем.
— Одной девушке, которая у нас работала то ли официанткой, то ли еще кем-то, помог купить машину. У нее была сложная жизненная ситуация, — рассказал Андрей, который работал в клубе.
После закрытия ночного клуба темнокожий бизнесмен решил заняться сельским хозяйством, то есть тем, чему его научили в кубанском аграрном вузе. В Калининском районе он организовал свое крестьянско-фермерское хозяйство. На полях выращивали подсолнечник, кукурузу и пшеницу.
Дела шли успешно. Зерно не залеживалось на складах, а отправлялось прямиком на кубанские заводы переработки. Хамиду учредил и возглавил в Краснодаре африканское сообщество. Он помогал землякам осваиваться на юге России, поддерживал их советами и деньгами.
Кубанская семья.
Хамиду был несколько раз женат. С первой супругой он познакомился еще будучи студентом. Они вместе развивали аграрный бизнес. Но несколько лет назад в жизни бизнесмена появилась красавица-мулатка. Юлия — успешный и известный в Краснодаре врач-трихолог. Работала во многих крупных государственных клиниках. Благодаря мужу начала частную практику. Ее медицинский центр находится в оживленном микрорайоне столицы Кубани и пользуется спросом у клиентов. Несколько раз доктор Юлия Анаглате принимала участие в качестве эксперта в выпусках радио «Комсомольская правда».
У расстрелянного Хамиду остались две несовершеннолетние дочери.
КОНКРЕТНО.
Следствие нашло мотивы.
Уже известно, что в Якуба стрелял его давний знакомый. Андраник Григорян хорошо знал свою жертву. Когда у Григоряна возникли финансовые трудности, Якуба ссудил ему 7 миллионов рублей. Но погасить долг тот не смог, и был вынужден отписать кредитору дом, который строил для своей семьи в пригороде краевого центра. Именно финансовые споры сейчас называют основной причиной кровавых разборок.
— По версии следствия сегодня днем 54-летний мужчина, находясь в центре города по улице Буденного, произвел два выстрела из ружья 58-летнего мужчины. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Григоряна задержали прямо на месте преступления, он и не сопротивлялся. Суд избрал ему арест в СИЗО пока на два месяца.