Землетрясение в Алматы: безопасно ли горожанам ночевать в своих домах

Глава ДЧС города Нурлан Атыгаев отметил, что ранее жителям уже порекомендовали возвращаться в свои дома из пунктов сбора.
Высказался по этому поводу и директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев.
«Необходимо понимать, что мы живем на сейсмоопасной территория и землетрясения всегда происходили. Лично я планирую ночевать дома и никуда не убегать», — заявил он.
4 марта в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.