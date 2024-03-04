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Землетрясение в Алматы: безопасно ли горожанам ночевать в своих домах

В ДЧС Алматы на брифинге 4 марта рассказали, безопасно ли горожанам ночевать в своих домах после сильного землетрясения, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

Глава ДЧС города Нурлан Атыгаев отметил, что ранее жителям уже порекомендовали возвращаться в свои дома из пунктов сбора.

Высказался по этому поводу и директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев.

«Необходимо понимать, что мы живем на сейсмоопасной территория и землетрясения всегда происходили. Лично я планирую ночевать дома и никуда не убегать», — заявил он.

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4 марта в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.