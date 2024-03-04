Жительница Воронежа по пьяни ударила ножом свекровь

В Ленинском районе Воронежа полицейские задержали подозреваемую в убийстве 68-летней женщины. Трагедия произошла ночью 27 февраля в доме на улице Серпуховской. Полицию вызвали врачи «скорой», констатировавшие смерть несчастной от ножевых ранений.
Как выяснили оперативники, «скорую» вызвала сама подозреваемая. 34-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругалась со свекровью и ударила ее ножом в грудь. 68-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
Полицейские во взаимодействии с сотрудниками СК задержали подозреваемую. Женщине предъявлено обвинение в убийстве, она призналась. Сейчас фигурантка находится под стражей.