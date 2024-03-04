В Крыму подадут в суд на Украину за теракты на Крымском мосту

«Тот ущерб, который был нанесен двумя террористическими актами по Крымскому мосту, он тоже ляжет в основу наших претензий, но это уже следующая задача нашей рабочей группы», — сказал он.
Как стало известно ранее, Арбитражный суд Крыма 4 марта зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба в результате энергоблокады в сумме 3 триллионов 156 миллиардов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и «Укрэнерго».
Иски о взыскании ущерба также будут поданы от предпринимателей и от общественности Крыма — таким образом, потребовать возмещения убытков сможет каждый пострадавший крымчанин.
Первый теракт на Крымском мосту был совершен восьмого октября 2022 года, когда на транспортном переходе подорвали грузовой автомобиль, в результате чего загорелось семь железнодорожных цистерн с топливом. Движение поездов по железнодорожной части моста было запущено в тот же день вечером, проезд по двум полосам автомобильной части открыли 9 октября. Ремонт Крымского моста после совершения теракта был завершен в феврале 2023 года.
Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате этого взрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли. Движение поездов было восстановлено утром того же дня, ремонт автодорожной части досрочно завершили 14 октября 2023 года.