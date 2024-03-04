В Крыму подадут в суд на Украину за теракты на Крымском мосту

Первый теракт на Крымском мосту был совершен восьмого октября 2022 года, когда на транспортном переходе подорвали грузовой автомобиль, в результате чего загорелось семь железнодорожных цистерн с топливом. Движение поездов по железнодорожной части моста было запущено в тот же день вечером, проезд по двум полосам автомобильной части открыли 9 октября. Ремонт Крымского моста после совершения теракта был завершен в феврале 2023 года.