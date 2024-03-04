Администрация колонии одобрила УДО Михаила Ефремова

В сентябре 2020 года суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам за гибель человека в ДТП с его участием. Через месяц суд сократил срок наказания до семи с половиной лет колонии. В июне 2020 года внедорожник актера выехал на встречку и столкнулся с фургоном, которым управлял Сергей Захаров — мужчина умер от травм в больнице. В крови актера нашли алкоголь и наркотики. О том, что юристы Михаила Ефремова начали переговоры об УДО с семьей погибшего в ДТП, стало известно 9 февраля.